Фицо прокатился на роликах по тоннелю

Премьер Словакии Фицо прокатился на роликах по тоннелю, который строили 27 лет
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокатился на роликовых коньках по подземному тоннелю «Вишневе», который открыли спустя 27 лет строительных работ. Пост об этом опубликован на странице политика в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На видео, которое выложил премьер, видно, как он катится по тоннелю на роликах. Он проезжает его полностью, знаменуя торжественное открытие.

«Присоединяюсь к тем, кто сегодня улыбнется, потому что тоннель Вишневе улучшит жизнь словаков — и это основная миссия политики», — написал Фицо.

По данным СМИ, строительство объекта, начавшееся в конце 1990-х годов, продолжалось более 27 лет, с многочисленными перерывами и задержками. Тоннель длиной 7,5 километра является ключевой частью нового 13,5-километрового участка одной из автомагистралей и является самым длинным автомобильным тоннелем в Словакии.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видеоселфи с видом на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, где он находится с рабочим визитом. На фоне у него играет песня Олега Газманова «Дождись» в исполнении российской группы Uma2rman. На видео можно услышать строчку из композиции: «Знай, что пройдут дожди, только меня дождись».

Ранее Фицо заявил, что Россию невозможно победить военными методами.

