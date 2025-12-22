На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сотрудники отеля обнаружили номер, заваленный мусором после двухлетнего пребывания гостя

В Китае сотрудники отеля обнаружили горы мусора, оставленные гостем за 2 года
Соцсети

Сотрудники отеля в Китае были шокированы после того, как один из гостей, практически не покидавший свой номер два года, наконец выехал. Комната оказалась полностью завалена мусором, человеческими отходами и грязью, пишет The Indian Express.

По сообщениям СМИ, мужчина был глубоко зависим от видеоигр и большую часть времени проводил в комнате, оборудованной для киберспортсменов: с высокопроизводительными игровыми компьютерами, скоростным интернетом и профессиональными креслами.

После его отъезда уборщики обнаружили горы мусора, выброшенные контейнеры с едой, использованную туалетную бумагу и другие отходы на каждой поверхности. Стол и игровые стулья также оказались почти полностью погребены под мусором.

Сообщается, что уборка и дезинфекция комнаты заняли три дня, а руководство отеля заявило, что повреждения настолько серьезны, что потребуется масштабная реконструкция перед повторной сдачей номера.

Ранее в Китае разгорелся скандал вокруг отеля, где постояльцев номеров будит львенок.

