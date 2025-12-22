Рособрнадзор вынес предостережения трем российским вузам

Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предостережения получили Карачаево-Черкесский Исламский институт имени Имама Абу-Ханифа, Северо-Кавказский Исламский университет имени Имама Абу Ханифы и Исламский университет имени Сайфуллы Кади.

Отмечается, что учреждениям заявили о недопустимости нарушения обязательных требований. Руководство вузов попросили принять меры по обеспечению соблюдения этих требований в рамках федерального государственного надзора в сфере образования.

1 декабря предостережения от Рособрнадзора получили Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) и Волгоградский государственный аграрный университет (ВГАУ).

Согласно Единому реестру контрольных (надзорных) мероприятий, указанные образовательные организации принимают локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции не в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ранее Московскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитации.