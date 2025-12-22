На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Готов конкурировать с лучшими в Европе»: экс-игрок сборной России и рекорде Сафонова

Экс-игрок Шунин заявил, что Сафонов готов бороться с лучшими вратарями Европы
IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press

Бывший футболист сборной России Антон Шунин отметил профессиональный рост российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, передает Sport24.

«У «ПСЖ» несколько вратарей в основном составе — Матвей получил шанс и воспользовался им. Видно, что он прибавляет, показывает очень уверенную игру. Готов бороться и конкурировать с лучшими вратарями Европы. Первое время в «ПСЖ» ему было непросто — он приехал в команду с футболистами высочайшего уровня. Нужно было время на адаптацию — сейчас он как будто ее прошел», — заявил Шунин.

Финал Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго» состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Позднее выяснилось, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки, оценка его состоянию будет дана через три-четыре недели. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что перелом произошел во время третьего пенальти в ворота «ПСЖ».

До травмы Сафонов провел четыре матча в стартовом составе, включая Межконтинентальный кубок.

Ранее Губерниев высмеял предложение дать Сафонову звание мастера спорта Франции.

