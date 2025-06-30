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Автомобиль звезды НХЛ Евгения Малкина получил 140 штрафов за нарушения ПДД

Звезда НХЛ Евгений Малкин собрал 140 дорожных штрафов на своем BMW в России
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Jeanine Leech/Icon Sportswire/Global Look Press/Telegram-канал «SHOT»

Звезда НХЛ Евгений Малкин собрал более 140 дорожных штрафов на своем BMW в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Только за последний месяц он нарушил правила на 25 тыс. рублей.

«Во время отпуска в Москве хоккеист частенько гоняет по столице за рулем BMW X5 с номерами МЕВ (Малкин Евгений Владимирович). В июне он нарушил правила 11 раз. Малкин оказался большим любителем говорить по телефону прямо за рулем, а также превышать скорость и не платить за парковку», — сообщает канал.

Отмечается, что за шесть лет владения автомобилем хоккеист собрал 143 штрафа на общую сумму 264,5 тыс. рублей. Сейчас не оплачено семь штрафов на 16 тыс. рублей.

До этого российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее чем за год.

Большинство штрафов были выписаны за превышение скорости и повторное превышение. Также у Дзюбы были штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.

С октября 2023 года форвард оплатил штрафов на 88 тысяч рублей. Последние пять штрафов за нарушение ПДД Дзюба получил 5 августа — за нарушение скорости.

Ранее стендап-комика Гурама Амаряна обвинили в злостных нарушениях ПДД.

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