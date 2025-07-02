Стало известно, за какие нарушения россияне получают штрафы ГИБДД

Более 30% опрошенных россиян штрафовали за превышение скорости в 2025 году

Больше половины опрошенных российских автовладельцев (52%) редко получали штрафы ГИБДД за последние полгода, 31% — стабильно получают штрафы. Таковы результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

17% россиян считают себя образцовым водителем.

37% получают штраф за превышение скорости, 21% — за неправильную парковку, 11% — за использование телефона за рулем, 7% — за непристегнутый ремень, 4% — за проезд на красный свет, 3% — за тонировку, 17% — отметили, что получают другие виды штрафов ГИБДД.

Больше половины опрошенных (56%) получают уведомление о штрафе через «Госуслуги», 21% — через специальные приложения (например, «Московский паркинг» или аналог), 12% — через уведомление в приложение банка, 4% — получают письмо о штрафе по почте, 6% — через другие ресурсы.

26% платят по автоштрафам от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, у 22% затраты на оплату штрафов составляют от 200 до 1 тыс. рублей, 12% тратят от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 11% — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. 4% опрошенных ежемесячно тратят больше 10 тыс. рублей, остальные (25%) отметили, что не имеют финансовых затрат на оплату автоштрафов.

74% опрошенных рассказали, что оплачивают штрафы через «Госуслуги», 11% — через банковское приложение, 6% — в отделении банка, 9% — через другие сервисы.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. россиян.

Ранее автомобиль звезды НХЛ Евгения Малкина получил 140 штрафов за нарушения ПДД.