На видео попало, как женщина с детьми кричали в момент жесткого ДТП в Чувашии

В Чувашии на видео сняли последние секунды перед жестким столкновением Lada и Renault
В Чебоксарском округе Чувашии Lada Vesta врезалась в Renault Logan. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в своем Telegram-канале.

«Водитель 1962 года рождения, находясь за рулем «Лады Веста», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с а/м «Рено Логан» под управлением мужчины 1974 года рождения», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как Lada перемещается на обочину дороги, после чего боком выезжает на встречную полосу движения, где в нее врезается Renault. От удара автомобили отбрасывает в стороны, а их детали разлетаются на проезжей части. На записи также слышно, как в момент ДТП женщина и дети, которые стали очевидцами аварии, громко кричат.

По данным канала, процедура медосвидетельствования на состояние опьянения показала, что в момент столкновения оба водителя были трезвыми. В результате ДТП автомобилисты получили травмы: переломы ног. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших. По предварительной информации, причиной столкновения стало использование одним из водителей гаджета в момент руления.

Ранее на МКАД ДТП затруднило движение машин.

