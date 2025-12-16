На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: под Брянском разбился автобус с детьми

Под Брянском автобус с детьми разбился в серьезном ДТП
В Брянской области автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Брянской области.

«10 несовершеннолетних и 11 взрослых, в том числе двое водителей, доставлены в больницу после ДТП с микроавтобусом под Брянском», — говорится в публикации.

На кадрах с места ДТП видно, что в результате столкновения общественный транспорт и легковой автомобиль получили сильные повреждения: у машин смяты кузова, разбиты стекла, капоты, бамперы, а детали разлетелись по проезжей части и снегу. На записи также заметно, что на месте работали сотрудники правоохранительных органов.

До этого в городе Дзержинске Новгородской области 15-летний подросток разбился в ДТП. Очевидцы запечатлели последствия ДТП . На кадрах заметно, что машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбит кузов, при этом в момент аварии автомобиль подлетел и приземлился на боковую часть. В результате ДТП подросток оказался заблокированным в искореженной машине.

Ранее москвич на «Газели» влетел в 90-летнего пенсионера.

