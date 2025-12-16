На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Канада обратилась к США с предложением о сотрудничестве по космическому проекту

Ottawa Citizen: МО Канады обратилось к США для работы над космическим проектом
true
true
true
close
Global Look Press

Министерство национальной обороны Канады обратилось к командованию космических систем Вооруженных сил (ВС) США с предложением о сотрудничестве в рамках космического проекта. Об этом сообщает газета Ottawa Citizen со ссылкой на сообщение командования.

Согласно публикации издания, стоимость космического проекта ВС Канады по космическому командованию и контролю (Space C2) может достигать $400 млн. Канадское министерство обороны связалось с американским ведомством на его ранней стадии.

«Командование космических систем ВС США получило письмо с запросом на оказание услуг, в том числе анализ возможностей и ценообразования и возможности реализации от партнерской страны по поводу вероятной продажи военной иностранной военной техники», — приводит Ottawa Citizen цитату из сообщения, уточняя, что партнерским государством была названа Канада.

По информации газеты, командование проекта отметило в своем заявлении, что поставщикам предлагается предоставить информацию о решениях, способных удовлетворить потребности в управлении и контроле космических аппаратов. По данным издания, космическая система должна стать полностью работоспособной к 2031 году.

Как пишет Ottawa Citizen, новая система будет собирать данные из космоса с канадских датчиков, включая коммерческие, и использовать их для «канадских операций» и защиты территории Северной Америки. Кроме того, система будет задействовать искусственный интеллект для повышения эффективности и ускорения принятия решений военными.

Ранее Турция начала строительство космодрома на побережье Сомали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами