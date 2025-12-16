На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Игрок «Спартака» сделал предложение возлюбленной, пара ждет ребенка

Защитник «Спартака» Рябчук сделал предложение своей девушке, пара ждет ребенка
oleg.ri/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук сделал предложение своей девушке Владлене. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале столичного клуба.

«Олег Рябчук сделал предложение своей возлюбленной Владлене! Пара уже ждет малыша, а теперь официально станет мужем и женой. Поздравляем и желаем семейного счастья! Mr & Mrs Reabciuk», — указано в сообщении.

«Спартак» проведет зимние сборы в Дубае. Футболисты вернутся к тренировкам 12 января. Команда пройдет углубленное медицинское обследование, а 15 января вылетит на первый тренировочный сбор в ОАЭ.

Первый сбор красно-белых пройдет с 15 по 21 января, второй — с 27 января по 7 февраля и заключительный сбор с 12 по 28 февраля. Информация о спарринг-партнерах и точном расписании товарищеских матчей станет известна позднее.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее Александр Кержаков рассказал о звездной болезни.

