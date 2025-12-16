В ООН рассказали о новых случаях казни российских военнопленных

В ООН заявили о семи случаях казни военнопленных РФ украинскими военными

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) с середины ноября зафиксировало четыре казни российских военнопленных, ведется расследование по трем похожим инцидентам. Об этом сообщил глава управления Фолькер Тюрк на межсессионном заседании Совета ООН по правам человека., передает ТАСС.

«Моя команда также зафиксировала четыре случая казни российских военнопленных украинскими вооруженными силами, и мы рассматриваем достоверные заявления о трех дополнительных инцидентах», — сказал глава УВКПЧ ООН.

Виновные во всех нарушениях прав человека и гуманитарного права должны быть привлечены к ответственности, подчеркнул Тюрк.

В октябре уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Международный Комитет Красного Креста (МККК) подтвердил, что продолжит посещать пленных российских военных, удерживаемых в украинском плену.

Ранее суд ДНР заочно осудил командира ВСУ за расстрел российских военнопленных.