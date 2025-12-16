Названы самые дорогие футболисты РПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян возглавляют обновленный рейтинг самых дорогих футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии Transfermarkt.

Оба игрока оцениваются в €25 млн, при этом стоимость Батракова повысилась на €2 млн в сравнении с прошлыми месяцами. Полузащитник петербургского «Зенита» Луис Энрике, который оказался на третьей строчке по этому показателю, потерял в цене €1 млн и теперь оценивается в €24 млн. На четвертом месте идет игрок московского ЦСКА Матвей Кисляк — €20 млн.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее верхнюю часть таблицы РПЛ назвали прогнозируемой.