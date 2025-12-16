Голова мужчины была найдена в мусорном ведре после того, как он пожертвовал тело науке

В США разгорелся скандал вокруг деятельности компании, занимавшейся передачей тел умерших «для медицинской науки». Тело 56-летнего Гарольда Дилларда было расчленено и выброшено, а его дочери под видом праха отца отправили постороннее вещество, пишет Daily Star.

Перед смертью Гарольд Диллард согласился передать свое тело медицинской науке через компанию Bio Care, представители которой обратились к нему в хосписе. По словам родственников, фирма заявляла, что части тела будут использованы в медицинских целях, в частности для операций по замене коленных суставов, а все неиспользованные останки бесплатно кремируют и вернут семье.

Дочери покойного, Фарре Фашолд, сообщили, что прах отца будет передан в течение четырех-шести недель. Однако по истечении этого срока она так и не получила никаких известий. После многочисленных звонков руководителю компании Полу Монтано ей объяснили, что процесс пожертвования якобы задерживается. В итоге по почте Фарре прислали пакет с зернистым веществом, которое, по ее словам, «очевидно не было настоящим прахом».

Как пишут СМИ, позже выяснилось, что Bio Care занималась так называемым «посредничеством тел» — легальной, но слабо регулируемой отраслью, в рамках которой частные компании получают тела умерших, расчленяют их и продают отдельные части медицинским и исследовательским учреждениям.

В ходе полицейского расследования были обнаружены голова Гарольда в мусорном контейнере, а его руки — в бочке с останками других людей. На складе компании власти нашли не менее 127 частей тел, принадлежавших 45 умершим. В материалах дела указывалось, что тела были расчленены грубыми инструментами, предположительно бензопилами.

Несмотря на это, обвинения в мошенничестве против владельца Bio Care Пола Монтано были впоследствии сняты. Прокуратура заявила, что не смогла доказать наличие преступного умысла или нарушение закона. По словам окружного прокурора, в США отсутствуют четкие нормы, регулирующие обращение с телами умерших в подобных случаях, а самого Монтано он назвал «плохим бизнесменом», а не преступником.

Фарра заявила, что произошедшее привело у нее к посттравматическому стрессовому расстройству. По ее словам, она годами страдала от бессонницы и проходила терапию.

«Он прислал мне мешок с землей, утверждая, что это прах моего отца, в то время как тело моего отца было расчленено и выброшено вместе с другими останками», — заявила она, подчеркнув, что считает произошедшее гораздо более серьезным, чем просто неэтичный бизнес.

