В офисе компании, охранявшей школу в Одинцово, проходят обыски

112: полиция проводит обыски в компании, охранявшей школу в Одинцово
true
true
true
close
Юрий Кочетков/РИА Новости

В офисе частного охранного предприятия «Щит», которое обеспечивало безопасность школы в подмосковном Одинцово, где произошло вооруженное нападение ученика, правоохранительные органы проводят обыски. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным Telegram-канала, ЧОП «Щит» отвечало за охрану школы в Горках-2, где 15-летний подросток напал на учащихся с ножом. В учебном заведении отсутствовали металлоискатели, также ни у кого не вызвало подозрений, что нападавший свободно ходил по коридорам в подозрительной амуниции.

Всего в охранном предприятии числятся боле 200 сотрудников, годовая выручка составляет около 2 млрд рублей. Сейчас под охраной этой фирмы находятся и другие образовательные и медицинские учреждения.

16 декабря в подмосковном поселке Горки-2 ученик, вооруженный ножом и газовым баллоном, совершил нападение на Успенскую среднюю школу. В результате погиб десятилетний ребенок, были ранены охранник и несколько учеников. Задержанным оказался 15-летний подросток Тимофей К., учившийся в 9-м классе этой же школы. Его мотивы пока неизвестны, однако, по данным СМИ, он был одет в футболку с надписью «No Lives Matter» («Ничьи жизни не важны»). Это лозунг интернет-сообщества, пропагандирующего насилие и терроризм. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, кого искал подросток, напавший с ножом на школу в Одинцово.

