Москалькова назвала ключевой вопрос на повестке встречи с омбудсменом Украины

Москалькова: вопрос возвращения 12 курян — первый на повестке встречи с Лубинцом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ключевым вопросом на повестке встречи с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом является возвращение домой 12 жителей Курской области. Об этом пишет РИА Новости.

«Вопрос повестки номер один — возвращение курских жителей, их 12 человек, мы каждый день на связи с их родными и близкими», — сказала она.

10 ноября Москалькова сообщила, что ежедневно находится на связи с родственниками находящихся в Сумской области Украины 12 жителей Курской области. Москва ведет диалог с Киевом по их возвращению. Москалькова также отметила, что находится на связи с Международным Комитетом Красного Креста, представители которого обеспечивают находящихся в Сумах российских граждан необходимыми медикаментами, одеждой.

Вооруженные силы Украины вторглись в приграничные районы Курской области и заняли город Суджа в начале августа 2024 года. О его освобождении Минобороны объявило в марте 2025-го. 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области.

Ранее Москалькова рассказала об украинцах, которые не могут вернуться домой.