Автоюрист объяснил, кто должен возместить ущерб при падении снега с крыши на машину

В случае, если автомобиль пострадал в результате падения снега или льда с крыши здания, ущерб должна будет возместить организация, обслуживающая дом. Об этом RT рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

«Несет ответственность организация, которая обслуживает многоквартирный жилой дом, либо товарищество собственников жилья, если нет соответствующей подрядной организации. Если это коммерческая структура, коммерческое какое-то предприятие, тоже нет организации, которая обслуживает это здание, то несет собственник этого здания», — объяснил специалист.

Он добавил, что в первую очередь в данной ситуации пострадавший владелец автомобиля должен вызвать либо патрульно-постовую службу, либо уполномоченного участкового. Сотрудники полиции должны зафиксировать обстоятельства, при которых была повреждена машина, составить соответствующий материал, акт осмотра и опросить по обстоятельствам происшествия.

Автоюрист посоветовал водителям, оказавшимся в таких ситуациях, получать на руки копию материалов дела, оценить ущерб и направить претензию виновной организации. Если же компания не дает ответ, то нужно обращаться в суд, чтобы взыскать причиненный ущерб.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский до этого предупредил, что с 1 декабря и до конца февраля россиянам будет запрещено ездить на автомобилях с летней резиной. В противном случае водителей могут привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.5 КоАП России. По словам эксперта, за нарушение данного требования грозит штраф в размере 500 рублей.

