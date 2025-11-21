Юрист рассказал, как смягчить наказание за выезд на встречную полосу

Если водитель, который выехал на встречную полосу движения, раскается, то его наказание могут смягчить. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

«Если мы говорим про выезд на сторону встречного движения, там предусмотрена альтернатива: 5 тыс. рублей за впервые совершенное правонарушение, либо лишение прав управления от 4 до 6 месяцев», — рассказал юрист.

По его словам, наличие определенных обстоятельств, например, признания вины или раскаяния фигуранта административного дела может послужить основанием для смягчения наказания.

Воропаев также отметил, что в такой ситуации важную роль играет отсутствие так называемых отягчающих обстоятельств, то есть в течение года до дня нарушения у водителя не должно быть каких-либо штрафов за нарушение ПДД.

