На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России предложили запретить длительную стоянку такси в жилой зоне

Депутаты Госдумы предложили запретить длительную стоянку такси во дворах
true
true
true
close
Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Государственной Думы от фракции «Новые люди» предложили запретить длительную стоянку автомобилей такси во дворах многоквартирных домов. Соответствующее письмо с предложением направлено министру транспорта Андрею Никитину, сообщает ТАСС.

«Предлагаем рассмотреть возможность введения на федеральном уровне запрета на стоянку (длительную парковку) автомобилей, внесенных в реестр легковых такси, в жилых зонах и на дворовых территориях. Исключение должно быть сделано для кратковременной остановки с целью посадки и высадки пассажиров или погрузки багажа», - указано в тексте письма.

По словам депутатов, сейчас таксисты часто паркуются во дворах, что приводит к дефициту парковочных мест для жителей близлежащих домов.

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что в России необходимо сделать бесплатной парковку автомобилей около всех социальных и спортивных объектов, а также мест отдыха детей.

По мнению депутата, такое решение со стороны властей субъектов станет для жителей лучшим подарком на Новый год. Россияне должны иметь право бесплатно парковаться около больниц, школ, детсадов и так далее, подчеркнул Миронов.

Компенсировать реализацию этой инициативы он предложил за счет развития малого и среднего бизнеса, а также более эффективных расходов со стороны госорганов. Особенно важно, по мнению автора инициативы, сделать бесплатными парковки около загородных мест отдыха и спортивных объектов, включая бассейны, лыжные трассы. Любые ограничения в этой сфере – это удар по здоровью населения, подчеркнул он.

Ранее Мосгордума поддержала увеличение стоимости патента для таксистов в 2,6 раза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами