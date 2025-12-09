В России предложили запретить длительную стоянку такси в жилой зоне

Депутаты Государственной Думы от фракции «Новые люди» предложили запретить длительную стоянку автомобилей такси во дворах многоквартирных домов. Соответствующее письмо с предложением направлено министру транспорта Андрею Никитину, сообщает ТАСС.

«Предлагаем рассмотреть возможность введения на федеральном уровне запрета на стоянку (длительную парковку) автомобилей, внесенных в реестр легковых такси, в жилых зонах и на дворовых территориях. Исключение должно быть сделано для кратковременной остановки с целью посадки и высадки пассажиров или погрузки багажа», - указано в тексте письма.

По словам депутатов, сейчас таксисты часто паркуются во дворах, что приводит к дефициту парковочных мест для жителей близлежащих домов.

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что в России необходимо сделать бесплатной парковку автомобилей около всех социальных и спортивных объектов, а также мест отдыха детей.

По мнению депутата, такое решение со стороны властей субъектов станет для жителей лучшим подарком на Новый год. Россияне должны иметь право бесплатно парковаться около больниц, школ, детсадов и так далее, подчеркнул Миронов.

Компенсировать реализацию этой инициативы он предложил за счет развития малого и среднего бизнеса, а также более эффективных расходов со стороны госорганов. Особенно важно, по мнению автора инициативы, сделать бесплатными парковки около загородных мест отдыха и спортивных объектов, включая бассейны, лыжные трассы. Любые ограничения в этой сфере – это удар по здоровью населения, подчеркнул он.

Ранее Мосгордума поддержала увеличение стоимости патента для таксистов в 2,6 раза.