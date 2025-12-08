В Госдуме обратились к регионам по поводу платных парковок

В России необходимо сделать бесплатной парковку автомобилей около всех социальных и спортивных объектов, а также мест отдыха детей. С такой инициативой к властям регионов обратился лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает 360.ru со ссылкой на копию документа.

По мнению депутата, такое решение со стороны властей субъектов станет для жителей лучшим подарком на Новый год. Россияне должны иметь право бесплатно парковаться около больниц, школ, детсадов и так далее, подчеркнул Миронов.

«Можно сделать ограничения, чтобы в этих местах не парковались все подряд, но для посетителей это должно быть бесплатно», — добавил парламентарий.

Компенсировать реализацию этой инициативы он предложил за счет развития малого и среднего бизнеса, а также более эффективных расходов со стороны госорганов. Особенно важно, по мнению автора инициативы, сделать бесплатными парковки около загородных мест отдыха и спортивных объектов, включая бассейны, лыжные трассы. Любые ограничения в этой сфере – это удар по здоровью населения, подчеркнул он.

Напомним, на прошлой неделе зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что бесплатные парковки для многодетных семей должны работать по всей России, комментируя соответствующее предложение своих коллег. Он также добавил, что фракция «Справедливая Россия» недавно внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о бесплатном проезде по платным дорогам для многодетных семей – по его мнению, эти меры можно было бы продвигать комплексно для поддержки многодетности как государственного приоритета.

Ранее Минтрансу предложили запретить эвакуацию автомобилей зимой.