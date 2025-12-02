На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме поддержали бесплатные парковки для многодетных семей по всей России

Депутат Аксененко поддержал бесплатные парковки для многодетных семей по всей РФ
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Бесплатные парковки для многодетных семей должны работать по всей России, инициатива хорошая, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

В Госдуме 18 ноября предложили освободить многодетные семьи от платы за парковку по всей стране. Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий напомнил, что аналогичные нормы уже действуют в Москве и Санкт-Петербурге и показали хорошую эффективность. По его словам, в России сейчас насчитывается более 2,5 млн многодетных семей, и нагрузка на их бюджеты и без того высокая.

«Хорошая инициатива, но не совсем понятно, насколько она в реальности необходима регионам. Насколько мне известно, платные парковки у нас есть далеко не везде. Основные места их концентрации — мегаполисы. Также платные парковки есть в некоторых туристических центрах и региональных столицах. В любом случае, считаю, что такую льготу многодетным семьям вполне можно предоставлять повсеместно на территории всей страны», — отметил Аксененко.

Он добавил, что фракция «Справедливая Россия» недавно внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о бесплатном проезде по платным дорогам для многодетных семей. Аксененко считает, что эти меры можно было бы продвигать комплексно для поддержки многодетности как государственного приоритета.

Ранее Путин отметил госнаградами четырех многодетных матерей России.

