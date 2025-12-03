Минтрансу предложили запретить эвакуацию автомобилей зимой

В России необходимо ввести ограничения на эвакуацию автомобилей зимой – их не следует забирать в случае, если они не мешают движению. С такой инициативой в Минтранс РФ обратился директор Института изучения проблем современной политики Антон Орлов, передает RT со ссылкой на копию письма.

Эксперт напомнил, что в России регулярно эвакуируют машины за неправильную парковку, при этом часто они никак не мешают движению людей и других автомобилей. Но зимой такая мера может быть опасна для водителя, считает Орлов.

«Например, когда вместе с транспортным средством были эвакуированы его средства связи — мобильный телефон, планшет и так далее, а также денежные средства», — пояснил он.

В результате такого наказания человек может остаться на улице без транспорта, денег, документов и средств связи, не имея возможности даже воспользоваться общественным транспортом. Политолог призвал пересмотреть эти нормы, запретив муниципалитетам эвакуацию автомобилей зимой в случае, если они не мешают движению. Правило следует распространить на периоды, когда среднесуточная температура воздуха не превышает 0 градусов, отмечается в обращении.

В то же время Орлов призвал оставить для нарушителей наказание в виде штрафа.

Напомним, с 1 января 2026 года будет скорректирована стоимость перемещения и хранения автомобилей транспортных средств на спецстоянке Москвы. Так, стоимость перемещения автомобилей мощностью двигателя до 80 л. с. вырастет с 7,6 тыс. до 8,5 тыс. рублей. Стоимость эвакуации автомобилей мощностью двигателя с 80 до 250 л. с. увеличится с 11,4 тыс. до 12,4 тыс. рублей, транспортных средств массой свыше 4 тонн и негабаритных ТС - с 67,7 тыс. до 71,1 тыс. рублей.

Если водитель произведет оплату до того, как заберет машину со спецстоянки, будет действовать дополнительная скидка 25%.

Ранее москвич «привязал» автомобиль к столбу из-за страха эвакуатора.