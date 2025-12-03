На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минтрансу предложили запретить эвакуацию автомобилей зимой

Минтранс РФ призвали ограничить эвакуацию автомобилей в зимнее время
true
true
true
close
Anton Vakhrushev/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо ввести ограничения на эвакуацию автомобилей зимой – их не следует забирать в случае, если они не мешают движению. С такой инициативой в Минтранс РФ обратился директор Института изучения проблем современной политики Антон Орлов, передает RT со ссылкой на копию письма.

Эксперт напомнил, что в России регулярно эвакуируют машины за неправильную парковку, при этом часто они никак не мешают движению людей и других автомобилей. Но зимой такая мера может быть опасна для водителя, считает Орлов.

«Например, когда вместе с транспортным средством были эвакуированы его средства связи — мобильный телефон, планшет и так далее, а также денежные средства», — пояснил он.

В результате такого наказания человек может остаться на улице без транспорта, денег, документов и средств связи, не имея возможности даже воспользоваться общественным транспортом. Политолог призвал пересмотреть эти нормы, запретив муниципалитетам эвакуацию автомобилей зимой в случае, если они не мешают движению. Правило следует распространить на периоды, когда среднесуточная температура воздуха не превышает 0 градусов, отмечается в обращении.

В то же время Орлов призвал оставить для нарушителей наказание в виде штрафа.

Напомним, с 1 января 2026 года будет скорректирована стоимость перемещения и хранения автомобилей транспортных средств на спецстоянке Москвы. Так, стоимость перемещения автомобилей мощностью двигателя до 80 л. с. вырастет с 7,6 тыс. до 8,5 тыс. рублей. Стоимость эвакуации автомобилей мощностью двигателя с 80 до 250 л. с. увеличится с 11,4 тыс. до 12,4 тыс. рублей, транспортных средств массой свыше 4 тонн и негабаритных ТС - с 67,7 тыс. до 71,1 тыс. рублей.

Если водитель произведет оплату до того, как заберет машину со спецстоянки, будет действовать дополнительная скидка 25%.

Ранее москвич «привязал» автомобиль к столбу из-за страха эвакуатора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами