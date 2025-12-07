На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Самая дорогая Lada в Европе»: раллийный ВАЗ-2105 VFTS выставили на продажу в Словакии

В Словакии выставили на продажу советский гоночный ВАЗ-2105 за €50 тыс.
Mobile.de

В Словакии на продажу за €50 тыс. (₽4,4 млн) выставлен раллийный автомобиль Lada VFTS, построенный на базе советского седана ВАЗ-2105. Об этом сообщает «За рулем».

«Машиной занималось тюнинг-ателье TBR-Racing. По всей видимости, речь идет об оригинале 1984 года, который был подвергнут тотальному ребилду, после чего прошел всего 100 км обкатки и описывается продавцом из Комарно (Словакия) как «новый, никогда не использовавшийся в гонках», — отмечается в публикации.

Автомобиль позиционируется как самая дорогая Lada в Европе. Рабочий объем двигателя гоночной машины увеличен с 1,6 литра до 2 литров, его мощность — 228 л.с. В паре с двигателем работает пятиступенчатая усиленная коробка передач.

Седан построен по стандартам Вильнюсской фабрики транспортных средств (ВФТС), где в советские годы изготавливали гоночные автомобили на базе кузовов серийных Lada. Предприятие действовало с середины 1970-х по начало 1990-х годов. Основателем и идейным вдохновителем ВФТС принято считать литовского гонщика Стасиса Брундзу.

Ранее в России взлетели продажи электромобилей.

