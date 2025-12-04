На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Взрыв разнес АЗС в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске на АЗС прогремел взрыв
На автомобильной газозаправочной станции в Ханты-Мансийске произошел взрыв. Видео опубликовал Telegram-канал «МЧС Югры».

«Сегодня в 10:55 поступило сообщение о хлопке на АГЗС по улице Мира. В 10:56 к месту вызова были направлены силы и средства МЧС России. Прибыв на место, подразделения зафиксировали разрушение помещения операторной. Открытого горения не наблюдалось», — сообщает канал.

Отмечается, что пострадал один человек.

До этого в Хасавюрте (Дагестан) водитель горящей машины вернулся к ней за оставленными вещами, в этот момент прогремел взрыв.

В результате пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль полностью охватил огонь. На фоне слышен непрерывный гудок автомобильного звукового сигнала.

Ранее в Москве во дворе жилого дома взорвалась машина.

