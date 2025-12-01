На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Все сгорело начисто»: в Москве за день взорвались два автомобиля

SHOT: в Москве взорвался второй за день автомобиль
,
true
true
true
Утром 1 декабря в Новой Москве загорелся и взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. Взрывной волной выбило стекла в соседних квартирах. По одной из версий, причиной инцидента могло стать срабатывание самодельной бомбы под водительским сиденьем. Принадлежал автомобиль специалисту в области квантовой электроники из НИИ «Полюс», который в момент происшествия находился за рубежом. А несколькими часами позже взрыв произошел уже на проспекте Вернадского: там подорвалась Kia.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался и загорелся во дворе жилого дома в Новой Москве, сообщает SHOT.

Инцидент произошел на улице Радужной возле дома №10 в жилищном комплексе «Град Московский». Очевидцы запечатлели пожар на видео. На кадрах видно внедорожник, полностью объятый пламенем, и работу пожарных. По информации МЧС, площадь возгорания составила 4 квадратных метра.

Как рассказал «Газете.Ru» очевидец происшествия Алексей, людей в автомобиле не было.

«В 9:43 произошел громкий взрыв, взорвалась машина <...> Почему — не знаю, внутри никого не было. В 10:00 пожарные были тут. Сейчас автомобиль потушили и дверь не открывали, никого не вытаскивали. Потушили быстро, но автомобиль успел полностью сгореть», — поделился он.

Другой очевидец слышал перед пожаром несколько взрывов, сообщает издание msk1.ru.

«Первый взрыв был очень сильный, дальше менее громкие. Несколько штук. Там все сгорело начисто», — рассказал он.

В результате произошедшего в ближайшем подъезде осыпалось плиточное покрытие, подчеркнул Telegram-канал «Осторожно, Москва». На опубликованной фотографии видны фрагменты плитки, лежащие перед лестницей. Кроме того, в соседнем доме взрывной волной выбило стекла в квартирах на третьем и четвертом этажах.

Обошлось без пострадавших. На месте происшествия работали пожарные и сотрудники правоохранительных органов. По информации Telegram-канала «Московский NEWS ТиНАО», обгоревший автомобиль уже вывезли на эвакуаторе. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.

Версии происшествия

По словам местной жительницы Ангелины, перед взрывом и после него на улице пахло газом.

«Случился большой взрыв, все подумали, что беспилотник. Выбежали на улицу, очень пахло газом. Я слушала, что мужчины говорили, что пахло газом несколько дней. В автомобиле никого не было. Быстро потушили. Сейчас перекрыли территорию. Осколки разлетелись», — сообщила она «Газете.Ru».

Telegram-канал «112» назвал вероятной причиной ЧП срабатывание самодельного взрывного устройства (СВУ), расположенного под водительским сиденьем внедорожника.

«Рассматривается версия украинского следа», — добавил источник РЕН ТВ.

Однако собеседник РИА Новости в экстренных службах назвал другую версию — короткое замыкание во время дистанционного включения двигателя на прогрев. А ТАСС со ссылкой на оперативные службы утверждает, что взрыва и вовсе не было, а причиной пожара стала техническая неисправность автомобиля.

По информации «112», собственником сгоревшего автомобиля оказался 41-летний ученый — специалист в области квантовой электроники, который трудится в Научно-исследовательском институте «Полюс» имени М.Ф. Стельмаха. Tegeram-канал «Расстрига» подчеркнул, что НИИ разрабатывает и выпускает продукцию также военного назначения.

Доктор физико-математических наук в момент происшествия находился в служебной командировке в одной из стран Юго-Восточной Азии, выяснили журналисты mk.ru. По словам местных жителей, мужчина недавно заселился в один из домов в ЖК «Град Московский». Эту же информацию подтвердил очевидец в беседе с «Российской газетой».

«Она [Toyota Land Cruiser] появилась во дворе недавно — скорее всего, ее купил новый жилец», — сказал он.

Второй взрыв

Около 17:00 мск в столице взорвалась еще одна машина, сообщает SHOT. По информации канала, автомобиль марки Kia «подорвался» на проспекте Вернадского на западе города.

Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона. В результате инцидента никто не пострадал, на месте уже работают экстренные службы.

Официальных сообщений о взрыве пока не поступало, подробности неизвестны.

