Названы пять плюсов китайского седана Changan Alsvin

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов протестировал автомобиль Changan Alsvin и перечислил его плюсы. Один из них — 1,5-литровый бензиновый двигатель.

«Несмотря на скромные показатели, мотор бодро разгоняет машину. Лучше всего он раскрывается на высоких оборотах. Однако и на низах не ощущаешь дефицита тяги», — сказал Виноградов.

Кроме того, средний расход топлива составляет 8 литров на 100 километров. И потребляет автомобиль бензин АИ-92 – большой плюс при нынешних ценах на горючее.

В салоне медиасистема радует четкой картинкой и быстрыми реакциями на нажатия. На втором ряду хватает места для ног, пол практически ровный, сказал эксперт.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство – с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», – отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80-100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

Ранее были названы четыре минуса кроссовера Ford Bronco Sport.