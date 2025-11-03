Видео: огромный надувной шатер сдуло на трассу в Новосибирске

В Новосибирске водитель снял, как огромный надувной шатер сдуло на трассу

В Новосибирске надувной шатер сдуло прямо на трассу. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«Огромный надувной шатер сдуло прямо на дорогу в Новосибирске. Инцидент произошел несколько дней назад, когда в регионе бушевал сильный ветер», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, как огромный белый шатер перегораживает проезд автору видео и водителю фургона.

