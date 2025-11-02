Цены на автомобили с пробегом в России могут рухнуть на 40%

В России цены на подержанные автомобили могут упасть на 40%, сообщает портал «За рулем» со ссылкой на автоэксперта Сергея Зиновьева.

«1 марта вступает в силу закон о локализации такси. Из таксопарков на вторичку придут десятки тысяч иномарок с разными пробегами, на которые начнут заканчиваться ранее выданные лицензии. Это, скорее всего, еще зимой вызовет ситуативное падение цен на многие популярные модели. По оценкам, на 15–20% для свежих машин и до 40% для заезженных. Кажется, это и будет время покупать», — сказал эксперт.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

