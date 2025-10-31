Стало известно, что будет с бывшим заводом General Motors в Петербурге

Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал о судьбе бывшего завода американской General Motors в Санкт-Петербурге, который простаивал более 10 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Переформатировали и работу бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге – он был оставлен ещё в 2015 году, фактически переоборудовали эту площадку с нуля, а со следующего года там также будет запущено производство автомобилей по полному циклу», — приводит агентство слова Мантурова.

Предприятие General Motors в Санкт-Петербурге начало работу в 2008 году. На нем выпускали автомобили Chevrolet и Opel. После сворачивания деятельности американского автоконцерна на российском рынке в 2015 году завод был законсервирован, а пять лет спустя его приобрели структуры корейского Hyundai. Корейский автопроизводитель в 2024 году продал свои активы компании Арт-Финанс».

Ранее стало известно, что введение новых правил начисления утильсбора в России перенесут с 1 ноября на 1 декабря.