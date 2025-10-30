Россиянам назвали семь причин запаха антифриза в автомобиле

Запах антифриза в салоне автомобиля — тревожный сигнал, который чаще всего указывает на утечку охлаждающей жидкости. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Одна из причин появления запаха антифриза в салоне автомобиля — неисправность радиатора печки. Малейшие трещины или коррозия приводят к подтекам, из-за чего сладковатый запах антифриза быстро распространяется в салоне. Это часто сопровождается сильным запотеванием лобового стекла», — сказал эксперт.

Пары антифриза в салоне также могут появиться из-за повреждения патрубков или соединений. Это могут быть ослабленные хомуты, трещины на шлангах или негерметичные стыки.

Еще одна проблема — мелкие трещины в расширительном бачке. Через них нагретый антифриз выдавливается наружу, что приводит к запаху в салоне. Охлаждающая жидкость может просачиваться и через крышку, если она изношена или плохо закреплена.

Если есть запах антифриза в салоне, затягивать с диагностикой нельзя: даже небольшая утечка снижает уровень охлаждающей жидкости, что может привести к перегреву двигателя, предупредил специалист.

