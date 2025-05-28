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Названы 5 признаков того, что пора менять аккумулятор в автомобиле

«Авилон» назвал 5 признаков приближения негодности аккумулятора
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BLKstudio/Shutterstock/FOTODOM

Затрудненный пуск двигателя автомобиля и тусклый свет фар — признаки, указывающие на скорый выход из строя аккумуляторной батареи (АКБ). Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Если стартер крутится медленно, запуск сопровождается тяжелым звуком или требуется несколько попыток для запуска – это явный сигнал о снижении емкости аккумулятора и его износе. Еще один признак — фары горят тускло, а мультимедийная система работает с перебоями», — сказал эксперт.

Если аккумулятор стал разряжаться значительно быстрее, чем обычно, даже после полной зарядки, это также говорит о его износе и снижении ресурса. Деформация корпуса, следы окисления на клеммах или вытекание жидкости — опасные признаки, требующие немедленной замены АКБ, поскольку они могут привести к утечке электролита и даже возгоранию.

Даже если явных симптомов нет, ресурс большинства аккумуляторов ограничен. После 4–5 лет эксплуатации риск внезапного отказа резко возрастает. При появлении первых симптомов стоит проверить аккумулятор на напряжение (норма — 12,6 Вольт при выключенном двигателе). Лучше заменить АКБ заранее, чем столкнуться с проблемой в дороге, предупредил эксперт.

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