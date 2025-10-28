В Москве грузовик влетел в скорую помощь

В Москве «Газель» врезалась в автомобиль с медиками

В Москве грузовик врезался в автомобиль экстренных медицинских служб. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Газель» въехала в зад машине скорой помощи на проспекте Андропова в тоннеле на пересечении с Каширским шоссе. В результате серьезно никто не пострадал, на месте работает полиция», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобильные детали разлетелись по проезжей части, в результате произошедшего движение транспорта затруднено.

До этого сообщалось, что на юге Москвы у метро Академика Янгеля девушка попала в аварию, когда зацепилась за стекло от проезжающей машины. На опубликованных в сети кадрах видно, что на место аварии прибыл реанимобиль. По информации канала, в настоящее время медики оказывают необходимую помощь пострадавшей.

Кроме того, в Приморском крае в результате столкновения междугороднего автобуса с трактором пострадали восемь человек. Авария произошла на 23-м км автодороги Уссурийск — Пограничный — Госграница.

Ранее массовое ДТП парализовало движение на юго-востоке Москвы.