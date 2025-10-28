УАЗ выпустит внедорожник «Патриот» с автоматической коробкой передач

Ульяновский автомобильный завод планирует возобновить производство внедорожников «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач (АКП), сообщили корреспонденту «Газеты.Ru» в пресс-службе предприятия. При этом точных сроков выхода на российский рынок такой модификации в компании не назвали.

«Вопрос возвращения модификации с автоматической коробкой передач в модельную линейку «УАЗа Патриота» на повестке по-прежнему есть. Говорить о сроках появления, модели и характеристиках такого типа трансмиссии на данный момент преждевременно», — сообщили в компании.

Там добавили, что на сегодняшний день в приоритете у УАЗа перспективный выпуск автомобилей нового модельного ряда — «Патриот», «Пикап», «Профи» с новым дизельным и модернизированным бензиновым двигателями и шестиступенчатой механической коробкой передач. Испытания этих версий продолжаются.

Продажи «УАЗ Патриот» с АКП стартовали в 2019 году. На автомобиль устанавливалась шестиступенчатая автоматическая трансмиссия. Кроме того, модель получила модернизированный 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. В 2022 году прием заказов был остановлен из-за санкций.

Ранее УАЗ решил закрыть выпуск одной из версий «Буханок».