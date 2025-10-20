УАЗ решил отказаться от одной из неэкологичных технологий прошлого века

Ульяновский автозавод больше не будет выпускать свои внедорожники с двигателями, отвечающими экологическому классу «Евро-2». Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» заявили в пресс-службе предприятия.

«Модификации категории «Евро-2» выведены из модельной гаммы — на сегодняшний день все наши модели соответствуют более экологичным нормам «Евро-5». Возобновление производства автомобилей с «Евро-2» не планируется», — рассказали в пресс-службе УАЗа.

О том, что Ульяновский автозавод убрал из ассортимента автомобили с моторами, отвечающими экологическому классу «Евро-2», стало известно в середине октября 2025 года. С официального портала УАЗа исчезла информация о машинах 2024 года выпуска, в том числе с двигателями «Евро-2». К покупке предлагаются лишь автомобили 2025 года на 115-155 тыс. рублей (5,9-9,4%) дороже прошлогодних автомобилей.

Минимальная цена внедорожника «Патриот» с мотором «Евро-5» составляет 1,84 млн рублей. УАЗ «Пикап» стоит от 1,86 млн рублей, внедорожник «Хантер» в базовой версии обойдется в 1,65 млн рублей, его экспедиционная версия с заводским тюнингом стоит 1,96 млн рублей. «Буханку» можно купить за 1,57 млн рублей.

