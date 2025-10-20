На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

УАЗ решил отказаться от одной из неэкологичных технологий прошлого века

УАЗ решил закрыть выпуск Буханок с неэкологичными моторами
true
true
true
close
УАЗ

Ульяновский автозавод больше не будет выпускать свои внедорожники с двигателями, отвечающими экологическому классу «Евро-2». Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» заявили в пресс-службе предприятия.

«Модификации категории «Евро-2» выведены из модельной гаммы — на сегодняшний день все наши модели соответствуют более экологичным нормам «Евро-5». Возобновление производства автомобилей с «Евро-2» не планируется», — рассказали в пресс-службе УАЗа.

О том, что Ульяновский автозавод убрал из ассортимента автомобили с моторами, отвечающими экологическому классу «Евро-2», стало известно в середине октября 2025 года. С официального портала УАЗа исчезла информация о машинах 2024 года выпуска, в том числе с двигателями «Евро-2». К покупке предлагаются лишь автомобили 2025 года на 115-155 тыс. рублей (5,9-9,4%) дороже прошлогодних автомобилей.

Минимальная цена внедорожника «Патриот» с мотором «Евро-5» составляет 1,84 млн рублей. УАЗ «Пикап» стоит от 1,86 млн рублей, внедорожник «Хантер» в базовой версии обойдется в 1,65 млн рублей, его экспедиционная версия с заводским тюнингом стоит 1,96 млн рублей. «Буханку» можно купить за 1,57 млн рублей.

Ранее стало известно, что УАЗ сделает с «Хантером».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами