В Карелии суд вынес наказание водительнице, которая сделала собаку инвалидом

В Карелии суд лишил водительских прав женщину, которая сделала собаку инвалидом. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Суд лишил прав жительницу Сегежи, которая сделала собаку инвалидом. В сентябре этого года ночью сбила во дворе собаку Милу и уехала с места ДТП. А когда хозяева собаки ее нашли, отказалась помогать с дорогостоящей операции», — говорится в сообщении.

По информации канала, местные жители собрали деньги, чтобы помочь пострадавшему животному. После произошедшего правоохранители нашли нарушительницу, пригласили на допрос, а после – лишили водительского удостоверения.

