Массовое ДТП с большегрузами парализовало движение в Петербурге

В Петербурге массовое ДТП с фурами и легковушкой затруднило движение
В Санкт-Петербурге массовая автомобильная авария парализовала движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Серьезная авария на Софийской улице парализовала движение. По предварительной информации, столкнулись две фуры и легковая машина. Данные о пострадавших уточняются, сейчас на месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоят большегрузы, которые получили повреждения. На записи также заметно, что на месте массового столкновения работают медики, спасатели и правоохранители.

До этого сообщалось, что в Москве мотоциклист на скорости врезался в пешехода, нарушающего ПДД. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчина переходит в дорогу в месте, не предназначенном для пешеходов. В этот момент его сбивает проезжающий мотоциклист.

Ранее в Башкирии иномарки с людьми разлетелись в момент жесткого ДТП.

