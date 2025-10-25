Массовое ДТП с большегрузами парализовало движение в Петербурге

В Петербурге массовое ДТП с фурами и легковушкой затруднило движение

В Санкт-Петербурге массовая автомобильная авария парализовала движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Серьезная авария на Софийской улице парализовала движение. По предварительной информации, столкнулись две фуры и легковая машина. Данные о пострадавших уточняются, сейчас на месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоят большегрузы, которые получили повреждения. На записи также заметно, что на месте массового столкновения работают медики, спасатели и правоохранители.

