В России запустят проверку ОСАГО по камерам дорожного движения

Автоматическую проверку полисов ОСАГО с помощью камер дорожного движения планируется запустить в России в октябре 2026 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники в страховой отрасли и участников рынка.

Пилотный проект по проверке автостраховок через камеры может быть запущен в отдельных регионах уже в ближайшие месяцы. Как отметил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, к эксперименту могут подключиться Москва, Санкт-Петербург и Чувашия.

Техническая основа системы уже создана, однако для ее полноценного запуска требуется доработка информационной системы МВД «Паутина», которая объединяет программное обеспечение всех комплексов фото- и видеофиксации. Как пояснили источники издания, большой госконтракт на развитие системы заключен на три года и должен быть выполнен к октябрю 2026 года.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) подтвердили, что пилотный проект может заработать до конца 2025 года. На начальном этапе проверять будут не все автомобили, а только те, которые попали в поле зрения камер при совершении других нарушений ПДД.

Инициатива по проверке ОСАГО через камеры была поручена президентом России Владимиром Путиным и должна быть реализована до 1 ноября 2025 года. Сейчас за отсутствие полиса ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей, а с 1 января 2026 года за повторное нарушение будет взиматься от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. По оценкам экспертов, автоматизация проверок позволит значительно сократить количество водителей без страховки.

