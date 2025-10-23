На юге Красноярского края автобус с пассажирами вылетел в кювет

СК: в ДТП с рейсовым автобусом в Красноярском крае пострадали восемь человек

На юге Красноярского края рейсовый автобус ПАЗ вылетел в кювет, в результате чего пострадали восемь человек, включая двоих детей. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, автобус следовал по маршруту Шушенское — Каптырево. Водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало с дороги и оказалось в кювете. Пострадавшие пассажиры обратились за медицинской помощью.

