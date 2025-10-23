На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На юге Красноярского края автобус с пассажирами вылетел в кювет

СК: в ДТП с рейсовым автобусом в Красноярском крае пострадали восемь человек
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

На юге Красноярского края рейсовый автобус ПАЗ вылетел в кювет, в результате чего пострадали восемь человек, включая двоих детей. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, автобус следовал по маршруту Шушенское — Каптырево. Водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало с дороги и оказалось в кювете. Пострадавшие пассажиры обратились за медицинской помощью.

Накануне в селе Туртапка Нижегородской области большегрузный автомобиль врезался в газовую трубу и загорелся. Тягач с полуприцепом на высокой скорости выехал с проезжей части. Машину занесло, спустя несколько секунд вокруг нее вспыхнуло пламя.

До этого сообщалось, что в Челябинской области Lada Granta попала под колеса тягача Scania. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина на скорости врезается в большегруз, от удара автомобильные детали разлетелись по проезжей части. На кадрах также заметно, что Lada получила серьезные повреждения: кузов транспорта смят полностью.

Ранее появилось видео с последствиями массового ДТП с грузовиками на Домодедовском шоссе.

