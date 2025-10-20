Названы вероятные причины поломки двигателей Geely в России

Для определения причин прогорания клапанов и поршней в двигателях автомобилей Geely на территории России требуется диагностика. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший менеджер автосервиса Fit Service «Бутово» Артем Шмигирев. Он перечислил несколько негативных сценариев по проблеме моторов.

«Самое простое предположение, почему могла случиться такая проблема с двигателями – выход из строя элементов топливной аппаратуры, например, топливной форсунки одного из цилиндров. Из-за этой неисправности может подаваться больше, чем необходимо топлива в камеру сгорания. Это, при самом плохом сценарии, может привести к прогару поршня или клапана», — сказал Шмигирев.

Симптомы могут указывать и на утечку моторного масла в камеру сгорания или на разрушение элементов газораспределительного механизма.

Нельзя исключать и ошибок самих автовладельцев. Возможно, водители использовали некачественное топливо – это влияет на правильную работу мотора. Например, залили низкосортный бензин — это привело к поломке топливной форсунки, а она уже стала причиной повреждения других элементов системы, отметил специалист.

Ремонт проблемы в двигателях может стоить от 200 тысяч рублей и значительно выше, оценил эксперт.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что владельцы новых Geely в России пожаловались на выход из строя двигателей. На диагностике удалось выявить неисправность: цилиндры были залиты маслом.

С поломками моторов столкнулись десятки водителей Geely Monjaro, Geely Cityray, Geely Boyue Pro 2025 года выпуска.

