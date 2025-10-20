В России спрогнозировали продажи автомобилей в 2026 году

Автоэксперт Целиков: в РФ в 2025 году будет продано 1,3 млн новых легковых авто

В России в 2026 году будет продано 1,3 млн новых легковых автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По данным Целикова, диапазон ожидаемых результатов остается широким из-за геополитической неопределенности: от 1,14 млн (-5%) в пессимистичном сценарии до 1,495 млн (+15%) в оптимистичном. Базовый прогноз — 1,312 млн (+5%) проданных новых автомобилей.

Он также отметил, что в 2026 году продажи легковых автомобилей будут на уровне 120-130 тыс. в месяц.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

