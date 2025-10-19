На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В автомобилях BYD выявили серьезную неисправность

BYD отзовет в Китае 115 тыс. автомобилей из-за риска возгорания
BYD

Компания BYD отзывает в Китае 115 тыс автомобилей Tang и Yuan Pro из-за технических проблем. Об этом сообщает carnewschina.com.

Речь идет о дефектах конструкции электромобилей, которые в редких случаях могут привести к возгоранию, а также о неисправностях аккумуляторов, из-за чего может снижаться их мощность.

Все работы по устранению дефектов автомобилей будут проведены в дилерских центрах бренда бесплатно.

До этого сообщалось, что в России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free.

Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке.

На транспортных средствах будет произведена проверка языка функционирования интерфейса.

Ранее сообщалось, что у автомобилей Dongfeng в России обнаружились проблемы с ремнями безопасности.

