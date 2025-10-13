Петербуржец накинулся с кулаками на кондуктора в автобусе

В Петербурге пассажир обматерил кондуктора и вытолкнул его из автобуса

Мужчина набросился на кондуктора в петербургском автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер». Инцидент произошел утром 13 октября в автобусе 24 маршрута.

«Сегодня в автобусе пассажир вытолкнул кондуктора и кидался на него и угрожал, за то что кондуктор очень вежливо, спокойно попросил показать, оплатил ли пассажир проезд. Автобус долго не мог сдвинуться с места, так как кондуктору угрожали», — сообщает канал.

До этого мужчины не оплатили проезд и набросились с ножом на контролера электрички в Подмосковье. Агрессоров задержали и доставили в дежурную часть. Восточным следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело.

Ранее красноярская пенсионерка сломала палец подростку, который не уступил ей место в автобусе.