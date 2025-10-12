На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы 5 типичных неисправностей подержанного кроссовера Haval Jolion

«За рулем» перечислил 5 типичных неисправностей подержанного кроссовера Haval Jolion
Haval

Журнал «За рулем» перечислил минусы подержанного китайского кроссовера Haval Jolion.

«Лакокрасочное покрытие не отличается ни толщиной, ни прочностью, ни умением держаться за цинковую поверхность – после трех-пяти зим бывают вспучивания краски, а отходить она может кусками», — сообщает журнал.

Кроме того, не отличается долговечностью отделка под хром – внешние декоративные элементы нередко меняются по гарантии. Также в салоне появляются скрипы через 50–70 тысяч км. На креслах из экокожи через два-три года могут появиться не только потертости, но и заломы.

Тормозные диски мягкие и редко переживают второй комплект колодок.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л.  с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.

