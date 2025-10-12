Названы 5 типичных неисправностей подержанного кроссовера Haval Jolion

Журнал «За рулем» перечислил минусы подержанного китайского кроссовера Haval Jolion.

«Лакокрасочное покрытие не отличается ни толщиной, ни прочностью, ни умением держаться за цинковую поверхность – после трех-пяти зим бывают вспучивания краски, а отходить она может кусками», — сообщает журнал.

Кроме того, не отличается долговечностью отделка под хром – внешние декоративные элементы нередко меняются по гарантии. Также в салоне появляются скрипы через 50–70 тысяч км. На креслах из экокожи через два-три года могут появиться не только потертости, но и заломы.

Тормозные диски мягкие и редко переживают второй комплект колодок.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

