На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге истерика иностранца в автобусе попала на видео

В Петербурге на видео попало, как иностранец устроил истерику в автобусе
true
true
true
close
Telegram-канал Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге иностранец громко кричал во время поездки в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Я гражданин США, не имеете права», — кричал пассажир.

По информации канала, мужчина устроил скандал после того, как кондуктор попросил оплатить проезд. На опубликованных кадрах слышно, как иностранец громко кричит, при этом в общественном транспорте находятся люди.

Также сообщается, что после произошедшего нарушитель вышел из автобуса, так и не оплатив проезд.

До этого на севере Москвы мужчина разгромил автомобили и угрожал прохожим. Правоохранители незамедлительно прибыли на место и задержали 40‑летнего уроженца Саратовской области, пытавшегося оказать сопротивление. Сотрудники выяснили, что в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее стало известно, какое наказание ждет водителя, нарушавшего ПДД по дороге в роддом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами