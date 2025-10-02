В Петербурге истерика иностранца в автобусе попала на видео

В Петербурге на видео попало, как иностранец устроил истерику в автобусе

В Санкт-Петербурге иностранец громко кричал во время поездки в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Я гражданин США, не имеете права», — кричал пассажир.

По информации канала, мужчина устроил скандал после того, как кондуктор попросил оплатить проезд. На опубликованных кадрах слышно, как иностранец громко кричит, при этом в общественном транспорте находятся люди.

Также сообщается, что после произошедшего нарушитель вышел из автобуса, так и не оплатив проезд.

До этого на севере Москвы мужчина разгромил автомобили и угрожал прохожим. Правоохранители незамедлительно прибыли на место и задержали 40‑летнего уроженца Саратовской области, пытавшегося оказать сопротивление. Сотрудники выяснили, что в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

