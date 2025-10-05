В Свердловской области семья погибла в ДТП с трактором

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Свердловской области иномарка столкнулась с трактором, погибли четыре человека
Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области семья из четырех человек погибла в результате столкновения легкового автомобиля с трактором на трассе «Талица – Бутка». Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 4 октября на 28-м километре дороги в Талицком районе. По предварительным данным, трактор МТЗ-82, не имевший государственной регистрации, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Rio.

В результате ДТП погибли все находившиеся в легковушке: 27-летний водитель, 26-летняя и 20-летняя пассажирки, а также 4-летняя девочка. Все погибшие были жителями Талицы и направлялись в село Казаковское. По данным автоинспекции, ребенок перевозился в детском автокресле с соблюдением правил безопасности.

Водитель трактора, 27-летний житель Тугулыма, не был в состоянии опьянения и пояснил, что транспортное средство якобы совершило самопроизвольный рывок в сторону встречной полосы. Это объяснение проверяется в ходе расследования.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Для установления всех обстоятельств назначен комплекс экспертиз, включая автотехническую проверку трактора.

Ранее в Самарской области восемь человек пострадали в аварии с двумя фурами.

