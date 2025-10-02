Стало известно, какое наказание ждет водителя, нарушавшего ПДД по дороге в роддом

Автомобилиста, который нарушил ПДД, потому что торопился отвезти в больницу рожающую женщину, могут привлечь к административной ответственности. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«В подавляющем большинстве подобных случаев водителя привлекают по статье 2.7 КоАП (Крайняя необходимость) его, скорее всего, освободят от ответственности, так как действия причинили меньший вред, чем предотвращенный вред в виде того, что женщина благополучно родила здорового ребенка и сама тоже осталась жива и здорова», — рассказал юрист.

По его словам, согласно статье 2.7 КоАП, в большинстве случаев сотрудники правоохранительных органов прекращают такие дела.

До этого юрист Лев Воропаев рассказал, что женщинам, которые показывали сотрудникам ГИБДД свою голую грудь, грозит штраф или арест. Согласно статье 20.1 КоАП, если сотрудник правоохранительных органов требовал от женщины прекратить противоправные действия, то штраф будет от одной тысячи рублей до 2,5 тысячи рублей. Предусмотрен также и арест до 15 суток.

Ранее стало известно, на сколько оштрафуют россиян за поцелуй на проезжей части дороги.