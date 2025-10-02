На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попало, как москвич разгромил машины и угрожал прохожим

На севере Москвы мужчина разгромил автомобили и попал на видео
На севере Москвы мужчина разгромил автомобили и угрожал прохожим. Об этом сообщает Росгвардия в своем Telegram-канале.

«Неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносит повреждения автомашинам, а также угрожает прохожим. Правоохранители незамедлительно прибыли на место и задержали 40‑летнего уроженца Саратовской области, пытавшегося оказать сопротивление. Объяснить свои действия правонарушитель не смог», — говорится в публикации.

Неадекватного мужчину доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств. На него составили протокол за незаконное использование полицейской униформы.

Ранее безбилетник разбил голову водителю трамвая после его просьбы.

