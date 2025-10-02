Россиянам рассказали, через сколько лет начинают ржаветь китайские машины

Китайские автомобили могут начать ржаветь уже через 3-4 года после покупки. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель двух станций кузовного ремонта в сети автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин.

«Первые партии, которые ввозили в Россию около 15-20 лет назад, ржавели «буквально на глазах». Уже через 5-7 лет эксплуатации на дверях, арках и порогах появлялись дыры. Но с тех пор производители из Китая сделали большой шаг вперед. Сегодня авто из Поднебесной живут дольше, хотя по-прежнему не дотягивают до уровня многих японских или немецких брендов», — рассказал специалист.

По его словам, ржавчина может появляться из-за экономии на антикоррозийной обработке. Также на возникновение коррозии может влить российский климат: в условиях холодной зимы или слякоти машина требует другой подготовки металла. Так, из-за реагентов, солей, перепадов температур, влаги или сырости автомобиль может начать ржаветь уже через 3-4 года: на днище и дверях появляются ржавые пятна.

