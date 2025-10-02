ДТП с трактором на МКАД попало на видео

На МКАД на видео сняли, как трактор вылетел с дороги

В Москве на МКАД фронтальный погрузчик перелетел через дорожное ограждение в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД 5 км», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель фронтального погрузчика выезжает на обочину дороги, чтобы избежать столкновения с грузовиком. Далее на записи заметно, как транспорт переезжает через дорожное ограждение и останавливается.

До этого сообщалось, что в Москве автомобиль разбился на Варшавском шоссе и парализовал движение транспорта. Авария произошла утром 2 октября. На опубликованных в сети кадрах видно, что на проезжей части находится разбитая красная машина, при этом возле поврежденного транспорта стоит мужчина. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

Ранее ДТП парализовало движение на юго-западе Москвы.