ДТП парализовало движение на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы движение затруднено из-за ДТП
Александр Вильф/РИА Новости

В Москве автомобильная авария затруднила движение на Нахимовском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Нахимовском проспекте (в районе дома 9А) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канал, в результате ДТП движение автомобилей затруднено. В Дептрансе посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка через улицу Каховка или Варшавское шоссе.

До этого сообщалось, что в Новой Москве байкер на большой скорости врезался в автобус. Инцидент произошел 27 сентября в Троицке. Уличная камера запечатлела инцидент. Молодой человек на спортинвентаре не обратил внимание на общественный транспорт, который начал поворачивать. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в автобус, от удара человек отлетает на пешеходный переход. По словам местных жителей, байкер получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Челябинске автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар с людьми.

