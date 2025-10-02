Появилось видео с места ДТП, парализовавшего движение в Москве

В Москве на видео сняли разбитое авто, парализовавшее движение на Варшавском шоссе

В Москве автомобиль разбился на Варшавском шоссе и парализовал движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«А107. Варшавское шоссе», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на проезжей части находится разбитая красная машина, при этом возле поврежденного транспорта стоит мужчина. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

Авария произошла утром 2 октября.

«На дублере Варшавского шоссе (в районе д. 95) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в Новой Москве байкер на большой скорости врезался в автобус. Инцидент произошел 27 сентября в Троицке. Молодой человек на спортинвентаре не обратил внимание на общественный транспорт, который начал поворачивать.

Ранее ДТП парализовало движение на юго-западе Москвы.